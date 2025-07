Gimnasia costarricense regresa repleta de medallas del Campeonato Centroamericano

En una muy buena participación, la Selección de Gimnasia Rítmica de Costa Rica regresó al país con 20 medallas obtenidas en el IV Campeonato Centroamericano de la modalidad, realizado en San Salvador, El Salvador.

La delegación costarricense cosechó un total de cinco medallas de oro, cuatro de plata y once de bronce, al concluir el torneo centroamericano.

En la jornada final de competencias, este sábado, las gimnastas nacionales sumaron tres medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce, según indicó el periodista Olman Mora en un boletín de prensa.

En el Nivel 6 (una categoría de transición en la que se busca que las gimnastas demuestren habilidades complejas), la medalla de oro en la ejecución con aro fue para Isabel Cordero, mientras que el bronce fue para Diana Leandro.

En la modalidad de cinta, la presea dorada fue para Diana Leandro y la de plata para Diana Brenes. En la competencia All Around o todo evento, el primer lugar fue para Diana Leandro y el segundo para Isabel Cordero.

En el Nivel 7 (una categoría más avanzada), Selisha Miranda obtuvo medallas de bronce en pelota y en All Around. En la categoría juvenil, Rachel Levin ganó la medalla de plata en cinta, así como preseas de bronce en mazas y All Around.

Las primeras medallas para Costa Rica se obtuvieron el pasado jueves. En el Nivel 6, Diana Leandro conquistó dos medallas de oro en manos libres y cuerda, mientras que Briana Brenes se adjudicó la de plata en cuerda.

En el Nivel 7, Selisha Miranda ganó bronce en aro, y en la categoría junior, Rachel Marcondes obtuvo medallas de bronce en aro y pelota.

El IV Campeonato Centroamericano se llevó a cabo en el Polideportivo Merliot, en Santa Tecla, El Salvador, con la participación de México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador.

Aprovechando la presencia de las distintas delegaciones, este sábado 12 de julio dio inicio, también en Santa Tecla, el III Campeonato de Clubes, en el que Costa Rica está representada por siete asociaciones afiliadas a la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines.