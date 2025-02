Gerson Torres no supera el impacto de vivir en Saprissa lo que jamás enfrentó en su carrera

Gerson Torres es uno de los fichajes más sonados del Deportivo Saprissa para este campeonato, pero de ocho partidos que ha disputado el equipo, Torres no ha completado ni uno solo.

De los 720 minutos que han jugado los morados, Gerson tiene únicamente 30 en cancha, todos en la primera fecha de visita contra San Carlos. Torres salió como titular, pero al minuto 30 se tiró al suelo y debió cederle su lugar a Yoserth Hernández.

“Gerson tuvo un parón tras salir de Herediano, venía un poco cargado y salió por un tema de precaución. Son cargas musculares porque se incorporó un poco tarde al club”, explicó José Giacone, técnico de Saprissa, luego del encuentro ante los norteños, que ganaron 1-0.

LEA MÁS: Jefferson Brenes cada vez más cerca, conozca cuánto le falta para volver a jugar con Saprissa

Antes del clásico del domingo pasado, 20 días después del encuentro en San Carlos, Saprissa informó que Torres evoluciona en su proceso de recuperación por un desgarro muscular.

“Esta lesión me tomó de sorpresa. La mayoría del tiempo he estado jugando, pocas veces me he lesionado. La última vez que me desgarré fue en 2018. Nunca había tenido una lesión de un mes, si acaso era una semana o 15 días a lo mucho”, dijo Gerson en FUTV, antes del partido que Saprissa disputó contra Puntarenas.

Torres añadió que deseaba participar en la mayoría de los encuentros con los morados, pero el desgarro lo golpeó tanto física como anímicamente.

“Claro que lo afecta a uno. Vengo llegando y quiero jugar. La gente espera muchas cosas de uno, yo espero mucho de mí, y que me pasara esta lesión fue muy complicado”, indicó Torres.

La gran pregunta que se hacen los seguidores del cuadro saprissista es cuándo volverá a jugar el extremo, y el propio Gerson dio la respuesta.

“He estado entrenando bien para que no vuelva a suceder. Esta semana me hago exámenes médicos y físicos para ver la evolución y esperar que todo salga de buena manera para estar pronto en cancha”, resaltó Gerson Torres.

"Vengo llegando y quiero jugar. La gente espera muchas cosas de uno, yo espero mucho de mí, y que me pasara esta lesión fue muy complicado”, aseguró Gerson Torres. (Rafael Pacheco Granados)

Torres destacó que en este periodo de recuperación, en Saprissa lo han tratado muy bien.

“La directiva, el cuerpo técnico y los compañeros me han ayudado a adaptarme al grupo. No he podido jugar por la lesión, pero ahí estamos trabajando fuerte para regresar lo más pronto posible”, expresó Gerson, quien tiene claro que su contratación generó gran expectativa entre los aficionados saprissistas.

“Tengo claro lo que puedo dar. Me mentalizo para eso, para hacer las cosas bien. Trabajo fuerte para que mi regreso no sea complicado. Me he venido recuperando bien, he hecho muchos ejercicios de fuerza para no volver a desgarrarme y tendré los exámenes para ver cuánto me queda para empezar a entrenar un poco en cancha”, aseguró Gerson Torres.

El volante tiene confianza, se llena de fe y está convencido de que todo va a salir bien. Incluso José Giacone, técnico del equipo, le habló y le expresó que no debe apurar las cosas.

“Él me ha dicho que lo tome con tranquilidad, que me recupere con calma, y eso es lo importante. De nada sirve volver rápido y recaer. Eso he tratado de hacer: llevar las cosas paso a paso”, comentó Gerson Torres.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.