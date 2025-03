Gerente deportivo costarricense está a punto de llegar a un equipo grande de América del Sur

Yosimar Arias se encuentra en Bolivia, donde está integrado al Blooming de Bolivia.

El exgerente deportivo de Guanacasteca está negociando para quedarse como gerente deportivo de la institución boliviana, donde fue recomendado por un técnico que, de hecho, estuvo en el equipo pampero.

Mauricio Soria, quien dirigió a Guanacasteca en 2024, es ahora el DT de Blooming, plantel al que podría llegar Arias en los próximos días, de forma oficial.

“Me han tratado muy bien. Estamos con el presidente tratando de negociar algunos puntos, es muy probable que me quede por acá”, aseguró.

Yosimar Arias junto al entrenador Mauricio Soria, quien lo recomendó como gerente deportivo para el Blooming de Bolivia. (Cortesía/Cortesía)

Yosimar confesó que, luego de la inestabilidad vivida en la ADG, él ahora valora muchísimo esta oportunidad porque Blooming es un equipo grande que tiene instalaciones parecidas a las de Alajuelense.

“En la parte administrativa hay una sede tipo CAR, veo la parte formativa como la competitiva. Para mí es una bendición estar acá, porque uno se retroalimenta de muchas cosas y uno crece como entrenador y como gerente deportivo, todo esto es beneficio para mí. El buen trabajo de la ADG me da esta oportunidad. Además, tengo que agradecerle al profe Soria, porque él me recomendó y habló de mí. También, Martin Alanís me recomendó muy bien y por ahí se dio el contacto”, enfatizó.

Alanís también fue jugador pampero.

Arias explicó que en Blooming tienen muy presente a Jeaustin Campos, además de otros jugadores que tuvieron paso en el país sudamericano como Yendrick Ruiz o Froylán Ledezma.

Ruiz jugó en Oriente Petrolero y Ledezma en The Strongest.

Sobre el reto que podría implicar llegar a gerenciar en América del Sur, el dirigente añadió que para él sería cumplir un sueño por lo que implica entrar en Conmebol. Esto implicaría pensar en un equipo para dominar a nivel local y aspirar a torneos como la Copa Sudamericana o la Libertadores.

“En Costa Rica hay personas muy apasionadas por el fútbol, hay gerentes deportivos apasionados. Yo creo que nosotros los costarricenses tenemos esa dicha de ser futboleros, tenemos la capacidad de estar acá. Me ilusiona demasiado, estoy aprendiendo cosas y situaciones positivas, espero que se pueda dar la negociación definitiva”, puntualizó.

Yosimar ya probó la exigencia de la que podría ser su nueva afición, esto al asistir a un amistoso entre Blooming y Oriente Petrolero.

“Me toca empaparme, el torneo comenzó ayer, me toca estar analizando, viendo jugadores, rivales, tratando de ayudar al técnico. Esta semana ya espero tener una negociación cerrada. La idea es ya quedarme trabajando, ya ellos me dieron todas las condiciones, estoy hasta con mi pareja acá. Lo único que me faltaría es traerme a mis perritos”, finalizó.

Aprovechando su estancia en Bolivia, Arias también tiene otras metas, como visitar a Keylor Navas en Argentina, en Newell’s.

“Le pido a Dios que me dé esta bendición, para mí estar un mes ya es ganancia. Quiero ir a ver a Keylor en Newell’s, le pido a Dios que me dé la oportunidad, pero es lo que me gusta, me apasiona”, finalizó.

Blooming es uno de los equipos más grandes de Bolivia y en su palmarés tiene cinco campeonatos locales.