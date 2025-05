Futbolista sin equipo revela que clubes lo quieren gratis, sin ofrecer ni para la gasolina

Hace un año estaba activo en el campeonato de la Primera División. Jugó en el Apertura y Clausura 2024, se quedó sin equipo y se preparó el semestre anterior con Antioquia de la Liga de Ascenso. Incluso disputó algunos partidos, pero su objetivo es seguir en la Máxima Categoría.

Con trayectoria en varios clubes, entre ellos el Deportivo Saprissa, Herediano, San Carlos y con nueve títulos en Primera División, este futbolista siente que aún tiene mucho que dar. Incluso reveló que, entre julio del año pasado y enero de este año, tuvo contacto con seis conjuntos, pero se llevó una desagradable sorpresa: los equipos no quieren pagar, querían que jugara gratis.

“No iba a ir a ningún club regalado o gratis. Nadie aceptaría un trabajo si las condiciones no son mínimas. Lo que me empezó a echar atrás es que hay equipos que lo quieren a uno gratis. Sigo abierto a escuchar, a tener un salario normal”, dijo Esteban Ramírez, volante, quien a sus 38 años siente estar en buenas condiciones, se entrena y se hace las mediciones necesarias. Está listo para la competencia, pero no piensa en jugar solo por estar activo, o por amor y sin tener con qué pagar los gastos o llenar el plato de comida.

“Entendí que para los que no somos jugadores sub-21, lo que nos afecta es la regla, y entiendo por qué hay tantos jóvenes en los equipos. Sé que tienen otras pretensiones, buscan cumplir su sueño y podrán participar, seguro, gratis o con salarios muy bajos, y es respetable. También entiendo por qué jugadores de edad avanzada brincan de club en club, porque seguro sí aceptan esas condiciones. Yo no quiero llegar a eso”, expresó Ramírez.

El año pasado, Esteban Ramírez fue parte del equipo de Grecia, que descendió a Segunda División. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Esteban manifestó que quizá al leer esta nota, muchos no crean que seis equipos lo llamaron. Con todos hubo acuerdo, pero cuando intentó avanzar, nada se concretó.

“De mi parte no exijo nada. Sé que debo tener pretensiones menores a las acostumbradas en mi carrera y, aun así, entendí, por el tipo de camino que tomó cada negociación, que seguro debía bajar mucho mis expectativas, sin exigir nada, prácticamente regalado”, explicó Esteban Ramírez.

Ramírez añadió que no piensa en el retiro, se siente jugador activo y tampoco jugaría en Segunda División.

“La Segunda sí la tengo totalmente descartada. Le agradezco a Antioquia que me ayudó a estar en forma y compitiendo, pero es algo que probé y lo voy a dejar hasta ahí. Me he dado cuenta con los años que la única manera en que me gusta el fútbol es 100% profesional y con una competencia alta; de lo contrario, no es lo mío, no me apasiona y no me motiva. El campeonato de Segunda es bastante desorganizado, hay muchas cosas que no son profesionales y no lo disfruté”, destacó Esteban Ramírez.

Herediano no lo llama

Pese a que, como él dice, no tiene urgencia en el retiro, para nadie es un secreto que Esteban es un fiel seguidor de Herediano, club con el que le gustaría decirle adiós al fútbol. Incluso, el volante manifestó que ha hablado del tema con la dirigencia rojiamarilla, pero nunca le han confirmado nada.

“Herediano es lo que más me ha sorprendido. Siempre he tenido una disposición y Herediano lo sabe. Hemos estado en contacto, pero después de unas cinco o seis veces de intentar y ninguna se dio, por ellos y no por mí, me hace entender que seguro tampoco me quieren dentro. Uno se siente como no grato. Hay interés de mi parte, total lealtad, interés en el retiro, lo hemos conversado, pero no me han llamado”, resaltó Esteban Ramírez.

Esteban Ramírez se siente en forma. Con paso por Saprissa, UCR, Herediano, San Carlos, Sporting y Grecia en Primera, siente que tiene mucho que dar. “Estoy listo, con ganas y con una carrera que me respalda”, opinó Esteban Ramírez, quien no le ha cerrado las puertas al fútbol y espera que el fútbol esté igual, con la entrada abierta de par en par para él.