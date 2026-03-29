Puro Deporte

Futbolista que nadie entendía por qué se fue de Alajuelense ahora apuesta por el cacao

Conozca qué pasó con futbolista que salió de Liga Deportiva Alajuelense y hoy está de lleno con varios negocios

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Por Fanny Tayver Marín
Sofía Varela y María Paula Arce festejan el gol con el que Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Chorrillo de Panamá.
Sofía Varela se sintió feliz y a gusto jugando con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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