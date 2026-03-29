Futbolista que nadie entendía por qué se fue de Alajuelense ahora apuesta por el cacao

Cuando se supo que Sofía Varela no continuaría siendo parte de Liga Deportiva Alajuelense y que no era porque se marchaba al extranjero muchos aficionados no entendían las razones.

Su decisión fue que se dejaría el fútbol, al menos de momento, para dedicarse a otra de sus pasiones, un negocio al que quería dedicarle tiempo.

De hecho, la delantera tiene otro negocio con dos compañeras del fútbol, con Emelie Valenciano y con Gabriela Guillén y son unos Airbnb, en La Fortuna, de donde es ella.

“Mi papá por dicha tiene una tierra con bosque y esto es mucho de lo que se está buscando hoy en día, que es desconexión y todo esto”, expresó Sofía Varela en el programa Acercándonos, de FUTV.

Pero ahora esta metida en la parte de la agricultura, que le gusta mucho. La futbolista contó que es una apasionada del café, pero en San Carlos no crecía.

Entonces pensó que le gustaría cultivar algo que tenga historia, que requiera su tiempo y estar ahí para verlo crecer y hacer algo más.

Al buscar opciones, le llamó la atención el cacao y ya no tenía nada más que pensar.

“Empecé a investigar, en Guatuso había una gente, fui a las fincas, tengo un socio que es vecino, un alemán. Empezamos a hablar del tema y terminamos en una gira en Talamanca que me cambió la vida totalmente. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido.

”Fuimos con los indígenas, gracias a Stephannie Blanco, que su familia fue la que me recibió allá y nos han dado mucha información. Ahora estoy cultivando cacao y vamos a empezar una marca de barras de chocolate”, explicó Sofía Varela.

¿Y el fútbol? Contó que es un tema del que habla mucho con su papá, que es con quien trabaja día a día.

“Creo que él es más fiebre que yo realmente. Si hay alguien a quienes les gusta que yo juegue son mis papás y me han empujado a ir por ahí”, mencionó.

Sí han hablado de si surge alguna opción interesante, posiblemente de regresar al extranjero. Y él le responde que esté tranquila, porque el cacao tiene que crecer.

“No es que yo estoy ahí echándole agua todos los días, tiene su proceso y su forma, hay que dedicarle cierto tiempo, pero que esté tranquila, que la decisión que sea, él me va a ayudar. Sí ha estado ahí la bola entre tal vez sí y tal vez no”, confesó Sofía Varela.

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