Puro Deporte

Futbolista que jugó en Alajuelense, Saprissa y Cartaginés da a conocer un tema muy sensible para él

Más adelante contará más detalles sobre su decisión, pero el ahora exjugador hoy tiene otra pasión fuera del fútbol

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Por Fanny Tayver Marín
Erick Cabalceta hoy está dedicado a otra de sus pasiones.
Erick Cabalceta hoy está dedicado a otra de sus pasiones. (Instagram/Captura de video)







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Erick Cabalceta
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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