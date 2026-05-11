Futbolista que jugó en Alajuelense, Saprissa y Cartaginés da a conocer un tema muy sensible para él

Erick Cabalceta notó que últimamente muchas personas que lo conocen le formulan la misma consulta. Aunque no quiere abordar los motivos de fondo de una manera directa, porque cree que ya llegará el momento de hacerlo, decidió dar un adelanto.

En un video que él mismo publicó en redes sociales, el futbolista jugó en Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y otros clubes contó que su página de futbolista y de deportista dejó de existir y que ahora la que tiene es cabalavadetailingcr_.

“Ahí vamos a seguir subiendo imágenes de carros que lavamos, que hacemos pulidos y que la gente sepa más o menos, en esa página mía, que se pulen focos, se pulen vidrios, se ponen cerámicos en la pintura, en los aros, en el motor (...).

”Todo lo que ustedes quieran se lo hacemos y es un tema muy sensible para mí haber eliminado la página de Erick Cabalceta de deportista, de la figura pública entre comillas, porque realmente aquí todos somos iguales, pero para que más o menos estén enterados”, comentó el exjugador.

También dijo que luego hará un en vivo del por qué Erick Cabalceta dejó de jugar, pero también dio un breve adelanto.

“Después de la lesión que tuve he decidido básicamente por salud mejor dedicarme a otra cosa, en algo que amo, compartir con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, que para mí el fútbol es mi todo y ahora los carros también.

”Luego vamos a hablar de eso, pero para que estén informados, porque ha llegado varia gente preguntándome y ya lo que es Erick Cabalceta página de deportista dejó de existir”, mencionó.

El exfutbolista dijo que quienes quieran los servicios que su negocio ofrece, pone a disposición el número telefónico 7055-3820.

“Pueden cotizar lo que ustedes gusten, tenemos estudio y también vamos a domicilio”, citó Erick Cabalceta.

Según él, a veces la vida cambia de rumbo y aunque muchos lo conocieron por el fútbol, donde vivió lo que cataloga como momentos increíbles dentro de la cancha, ahora se dedica a otra pasión, que es el detailing automotriz.

“Detrás de cada cambio hay historias, sacrificios y decisiones que más adelante les voy a contar. Poco a poco les voy a explicar por qué me retiré del fútbol y cómo encontré una nueva pasión en este mundo del detallado automotriz. Esto apenas comienza. Gracias a todos los que siguen apoyando esta nueva etapa”, concluyó.