Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense se sincera: ‘En la vida uno tiene errores y aprende de ellos’

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense se enfoca en su presente y en ser protagonista este semestre

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Por Fanny Tayver Marín
Herediano vs. Alajuelense
John Paul Ruiz se nota diferente en su regreso a Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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