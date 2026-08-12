Futbolista de Alajuelense se sincera: ‘En la vida uno tiene errores y aprende de ellos’

No siempre hay segundas oportunidades cuando se comete un error y un futbolista de Liga Deportiva Alajuelense lo tiene más que claro.

Él no quiere defraudar esa confianza, porque también está consciente de lo que puede ocurrir en caso de una reincidencia, como pasó recientemente en el club con Kenneth Vargas y Alejandro Bran.

John Paul Ruiz sabe bien que hace un año se equivocó, cuando fue uno de los futbolistas implicados en aquel episodio de La Cali, cuando junto a Creichel Pérez, Deylan Paz y Deylan Aguilar tomaron la mala decisión de irse de fiesta en la noche previa a que Alajuelense abordara un avión para viajar a Honduras, para enfrentarse a Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Después de eso, el lateral no era el mismo y se fue a préstamo al Municipal Liberia, con la firme intención de resurgir, empezando por permitirse él mismo darse otra oportunidad.

Porque en la Liga ya no tenía tanta participación con Óscar Ramírez y él mismo no se sentía bien.

Con los pamperos, el jugador destacó, al punto de que la Liga lo pidió de vuelta, sin imaginar lo que pasaría después con ese club que perdió la licencia para competir en el fútbol profesional por presuntas irregularidades legales.

Pero en los meses que estuvo con Liberia, John Paul Ruiz tuvo un cambio radical, en lo profesional y en lo personal, porque hasta se convirtió en papá. Y ya sintió más responsabilidad.

En ese cambio influyó José Saturnino Cardozo, quien lo aconsejó, según contó el propio John Paul Ruiz luego del triunfo de Alajuelense por 0-3 de visita ante Herediano.

John Paul Ruiz y Jeison Lucumí fueron protagonistas en ek triunfo de Alajuelense ante Herediano, en condición de visita. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ir a Liberia me ayudó bastante para agarrar ritmo y venir luego acá para hacerlo de la mejor manera. El profe me ayudó bastante, la verdad es así.

”Desde que llegué a Liberia, me dio un consejo, hablamos y lo tomé de buena manera, siempre estaré muy agradecido con él por ayudarme en ese momento, darme la confianza, de poder demostrar mis condiciones en la cancha”, apuntó.

Aunque el incidente de La Cali ya quedó atrás, él tampoco lo olvida porque tiene muy presente que algo así no puede pasar más.

“En la vida uno tiene errores y aprende de ellos, pero me siento bien”, reflexionó John Paul Ruiz.

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