Zinedine Zidane deja boquiabierto a Paul Pogba en un evento del Mundial 2026

Pogba, Zidane y otras tres estrellas más se reunieron en un evento de Adidas en Brooklyn.

Durante un evento de Adidas sobre el Mundial 2026 en Brooklyn, diversos referentes del fútbol global se reunieron para compartir con miles de aficionados en Nueva York. Una de las mejores reacciones de la jornada la protagonizó Paul Pogba.

El mediocampista francés quedó impactado y se comportó como un seguidor más cuando su compatriota Zinedine Zidane le firmó una camiseta.

El volante galo expresó su emoción mientras posaba para una fotografía con el exentrenador del Real Madrid. “No voy a poder dormir”, manifestó el jugador.

🚨 « JE VAIS PAS DORMIR ! » 🤣



La réaction de Paul Pogba 🇫🇷 quand Zinedine Zidane 🇫🇷 lui a signé un maillot. ✍️



Marcelo, Kaka et Rodrygo sont également très heureux. 🤩🇧🇷 pic.twitter.com/91KLgvpRK8 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 15, 2026

Otras figuras internacionales también asistieron a la actividad de la marca deportiva. Entre los invitados destacaron astros brasileños como Kaká, Rodrygo y Marcelo. El sudamericano no ocultó su admiración hacia el estratega francés. “Él está en otra liga”, aseguró el exlateral del club merengue.

No solo Pogba fue el único conmovido por la presencia de la leyenda gala. Los exfutbolistas Kaká y Marcelo, junto con el delantero Rodrygo, evidenciaron su gran entusiasmo y reaccionaron con visible emoción tras presenciar la firma de la exestrella francesa.

Es importante recordar la profunda admiración del volante por su compatriota. El actual mediocampista del AS Monaco se deshizo en elogios hacia la leyenda en una entrevista para el sitio oficial de la FIFA.

“Lo admiro mucho”, declaró el futbolista galo en esa oportunidad. “Cuando era más joven, veía sus videos y su forma de jugar”, añadió el centrocampista francés.