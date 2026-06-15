Fútbol

Zinedine Zidane deja boquiabierto a Paul Pogba en un evento del Mundial 2026

Paul Pogba y astros brasileños como Kaká, Marcelo y Rodrygo mostraron su faceta de aficionados ante la leyenda francesa

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Pogba, Zidane y otras tres estrellas más se reunieron en un evento de Adidas en Brooklyn.
Pogba, Zidane y otras tres estrellas más se reunieron en un evento de Adidas en Brooklyn. (Instagram de Paul Pogba/Instagram de Paul Pogba)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Zinedine ZidanePaul PogbaMundial 2026MarceloKaká
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.