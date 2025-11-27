Xelajú le enseña a Alajuelense cómo anotar un penal

Xelajú consiguió ponerse arriba en el marcador contra Alajuelense. Los guatemaltecos sorprendieron en el Morera Soto cuando en el minuto 52 marcaron y se pusieron 1 a 0 sobre la Liga.
La diana fue obra de Antonio López, quien con un zurdazo fusiló de penal al portero de la Liga, Byron Mora.
Poco después empató Alajuelense, y el marcador se mantiene 1-1 al minuto 68. La diana de la ventaja llegó luego de que la Liga desperdiciara dos penales, uno que cobró Joel Campbell y otro Celso Borges, los dos fueron detenidos por el arquero Rubén Silva.
🇬🇹🐏 ¡GOOOOOL DE XELAJÚ MC! 'CHUCHO' LÓPEZ NO PERDONA Y MARCA EL PENAL PARA LOS SÚPER CHIVOS Y SE ADELANTAN EN LA FINAL ANTE ALAJUELENSE
▶️La Final de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hAfvOju0Dn