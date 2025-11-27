Xelajú le enseña a Alajuelense cómo anotar un penal

Xelajú consiguió en el segundo tiempo una diana ante Alajuelense en el Morera Soto.

Xelajú consiguió ponerse arriba en el marcador contra Alajuelense. Los guatemaltecos sorprendieron en el Morera Soto cuando en el minuto 52 marcaron y se pusieron 1 a 0 sobre la Liga.

La diana fue obra de Antonio López, quien con un zurdazo fusiló de penal al portero de la Liga, Byron Mora.

Poco después empató Alajuelense, y el marcador se mantiene 1-1 al minuto 68. La diana de la ventaja llegó luego de que la Liga desperdiciara dos penales, uno que cobró Joel Campbell y otro Celso Borges, los dos fueron detenidos por el arquero Rubén Silva.