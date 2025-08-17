Warren Madrigal revive la impresionante fractura que impactó a Costa Rica en la Copa Oro

Warren Madrigal tenía opciones de seguir como legionario después de la Copa Oro, pero ahora hace su recuperación con Saprissa.

Warren Madrigal sufrió el 16 de junio del 2025 una fractura que impresionó y generó preocupación en todo el fútbol costarricense. Dos meses después de aquella desafortunada jugada que se dio en el partido de la Copa Oro, entre la Selección de Costa Rica y Surinam, el delantero habló con calma sobre lo sucedido.

A Madrigal se le determinó una fractura de peroné, la cual lo tendrá, por lo menos hasta octubre, fuera de los terrenos de juego.

Madrigal dio una entrevista en el programa oficial del Saprissa, Los Saprissa, donde contó cómo vivió aquella fatídica noche.

“Donde sonó pues estaban Huevo (Kenneth Vargas) y Josi (Josimar Alcócer), ellos me dijeron que sonó donde se quebró. Yo pensé que estaba mal, entonces no lo quería ver y pedí ayuda”, pronunció.

Madrigal insistió en que él entró en un periodo de frustración, sobre todo porque no sabía qué hacer.

“Me acuerdo que llegaron Huevo y Francisco Calvo, yo les agarraba la camisa y les aruñé todo el pecho. Estaba prácticamente llorando pero sin lágrimas”, dijo.

Al final, el morado dio a conocer que logró llorar ya en la intimidad de su habitación, la cual compartía con Alejandro Bran.

“En la habitación estaba Bran, él me ve, pero se queda y se pone a llorar. Me dice: No puede ser y ahí nos quebramos los dos”, profundizó.

“Después llegaron Calvo, Josimar, Huevo, Jeyland, Calvo nos contó lo que le había pasado. Nos quedamos hablando como media hora, pero yo entendí que uno planea muchas cosas pero es como Dios dice, no como uno quiere”, agregó.

Madrigal tiene previsto recibir el alta médica en el mes de octubre.