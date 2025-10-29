¿Vuelve el fútbol al Estadio Chorotega de Nicoya? Así responde Leonardo Cova de Guanacasteca

El estadio Chorotega de Nicoya de momento solo es casa de Chorotega de Fútbol Femenino.

El Estadio Chorotega de Nicoya, reducto que era la casa de Guanacasteca, en la actualidad únicamente es utilizado por Chorotega del fútbol femenino, ya que tras la pérdida de licencia de la ADG, el escenario quedó con poco uso.

Ante esto, La Nación habló con Greivin Morales, presidente del club de Antioquia Santa Cruz (Liga de Ascenso), un club al que supuestamente se acercaron los dirigentes de la ADG.

“Nosotros hicimos un convenio de ayuda con el Comité de Deportes de Santa Cruz, donde alquilamos a un buen precio el estadio, ahora tenemos un convenio de cinco años. Si yo tuviera interés de trasladarme a otro estadio sería por incumplimiento de Santa Cruz, pero eso no está pasando”, afirmó.

Morales añadió que sí ha tenido conversaciones con los personeros de Guanacasteca, pero nunca se ha tocado el tema de ceder la franquicia de Antioquia, ni tampoco venderla.

“Con ellos sí he tenido contacto, me preguntaron cómo me sentía en Santa Cruz y demás, pero no existe ningún interés que me hayan dicho más allá de eso. Lo que yo hablé con ellos fue el interés de mantener las ligas menores, jugadores que podría potenciar en mi equipo”, acotó

Por su parte, el dirigente de ADG Leonardo Cova aseguró que ellos están centrados en devolverle a la ADG su licencia de competencia, por lo que no piensan en llevar otro club al Chorotega.

“La verdad es que se dieron especulaciones, que si vamos a comprar equipos, que si vamos a traer uno, pero eso es falso. Hay un equipo de tercera que se llama Municipal Nicoya, pero eso es de Arley Madrigal. Ahora nosotros queremos volver al fútbol pero con la ADG”, dijo Cova.

Sobre la relación con Santacruceña, el mexicano externó:

“Con el proyecto de Santa Cruz les hemos prestado el estadio; ellos tienen un proyecto muy fuerte, pero de otro cantón. Seguimos ocupando el nombre de ADG. Lo que queremos es que el fútbol no desaparezca mientras la licencia llegue”, finalizó.

Guanacasteca no compite desde abril anterior, cuando por una serie de supuestas irregularidades administrativas y financieras, y ante una investigación de La Nación, el Comité de Licencias decidió retirarle el derecho de participación.