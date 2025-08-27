Vladimir Quesada: ‘Estamos con una deuda increíble y tenemos una sequía enorme de títulos’

Vladimir Quesada salió muy dolido tras la eliminación del Saprissa en la Copa Centroamericana y pidió disculpas a los aficionados.

Visiblemente afectado, el técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, no ocultó su frustración al quedar eliminados de la Copa Centroamericana, tras empatar 0-0 con el Motagua de Honduras en el estadio Ricardo Saprissa.

“Cada uno en el camerino ha sido autocrítico. Hemos intentado de muchas maneras vulnerar la meta del equipo Motagua. Lamentablemente nos faltó claridad y poder hacer daño. Estamos con una deuda increíble y tenemos una sequía enorme en cuanto a títulos y logros importantes en Centroamérica”, declaró Quesada.

En la conferencia de prensa, el estratega morado alabó el esfuerzo de sus jugadores por no rendirse, aunque fue consciente de que no les alcanzó.

“Quiero reconocer a nuestros jugadores el esfuerzo que hicieron en el terreno de juego. La actitud es diferente y está a la vista. Cada uno de ellos dio lo mejor, con aciertos y desaciertos, pero ninguno bajó los brazos, y debemos estar satisfechos”, agregó Quesada ante los medios de comunicación.

Vladimir explicó que se debe analizar la situación del club, más aún porque no se están obteniendo buenos resultados a nivel internacional.

“No estamos contentos, estamos eliminados. En los torneos anteriores nos sacaron en la segunda fase, pero en este nos quedamos en la primera ronda, y esa es una gran deuda con esta afición que nos vino a apoyar en todo momento”, añadió Quesada.

Sobre el futuro del club, el técnico reflexionó e indicó que, más allá de la eliminación, se debe tener claro que es necesario mejorar para dejar atrás las malas presentaciones.

“Como institución es necesario valorar lo que sigue. Tanto jugadores como cuerpo técnico debemos recomponer lo que está mal para, en los próximos años, presentar una cara diferente. Siempre nos enseñaron a ganar y ahora tenemos que preocuparnos por corregir lo que hemos hecho mal”, acotó Quesada.

El entrenador siguió lamentando la derrota y volvió a pedir disculpas.

“Estamos tristes, lamentablemente no logramos lo que queríamos. Pedimos disculpas a la afición. No queda más que esperar mejores cosas en los partidos que vienen y pensar en el clásico ante Alajuelense el próximo sábado. Mañana debemos trabajar para seguir mejorando”, enfatizó Quesada.

De acuerdo con el técnico Vladimir Quesada, el panameño Gustavo Herrera realizó uno de sus mejores partidos desde que viste la casaca morada, jugando como centrodelantero. Sin embargo, volvió a evidenciar falta de definición en los momentos claves del compromiso frente a un ordenado conjunto catracho.