‘Vivo 24/7 para Keylor Navas’: la emoción de trabajar con una leyenda

Cuando a Gastón Monzón, el preparador de porteros de Newell’s, Christian Fabbiani (El Ogro) le anunció que existía la posibilidad de ir al club, él no lo pensó dos veces. En gran parte, la ilusión lo invadió al saber que tendría la oportunidad de trabajar con Keylor Navas.

El histórico arquero, ganador de tres Ligas de Campeones de Europa, elegido el Mejor Portero de la Champions en 2017 y responsable de impulsar a Costa Rica hasta los cuartos de final en Brasil 2014, representaba todo un reto para Monzón. Pero él lo vio como una oportunidad de oro.

En entrevista con La Nación, el entrenador argentino enfatizó que siempre consideró al Halcón como un futbolista al que debía acompañar día a día, priorizando su bienestar emocional y comodidad dentro del club.

Gastón Monzón junto con Keylor Navas en el calentamiento de uno de los partidos de Newell's. (Newell's/Newell's)

“Con él entendí que había que enfocarse en el trabajo diario. Para nosotros es importante que esté cómodo. Si yo pusiera un plan, sé que él es tan grande que siempre lo haría bien, pero mi idea es que llegue bien a los partidos. Mi protagonista siempre será él”, afirmó.

Con los demás arqueros de Newell’s —jóvenes en formación—, el preparador ha tenido conversaciones para que valoren la experiencia que están viviendo.

“Con su presencia marca el camino. Los arqueros jóvenes lo ven a él y es una motivación tener a una leyenda”, comentó.

Un aspecto que impresiona a Monzón es el tipo de liderazgo que ha desarrollado el oriundo de Pérez Zeledón.

“La presencia de Keylor, su aura, marca la diferencia. A veces no necesita decir nada, solo con estar ya marca pauta. Todos lo siguen. A figuras como Keylor Navas hay que cuidarlas y respetarlas, eso es lo mejor que puedes hacer”, destacó.

Monzón señaló que no le sorprende el promedio de casi cinco tapadas determinantes por juego del Halcón y confesó que parte de la estrategia del cuerpo técnico es entender que al exjugador del Real Madrid es muy difícil anotarle desde larga distancia, una opinión que comparte también el DT Fabbiani.

“Es el mejor portero del campeonato argentino, y a nivel mundial está en el top 5. No tengo dudas. Lo que hizo en el Madrid, lo que ha hecho con Costa Rica... es impresionante. Le tengo un gran aprecio y admiración. El Ogro me trajo acá y yo vivo 24/7 para Keylor Navas. Me pone muy feliz que a mis arqueros les vaya bien”, añadió.

En cuanto a lo deportivo, Monzón describió a Navas como un competidor nato.

“Keylor tiene una fuerza mental increíble. Desde fuera del área es muy difícil anotarle, es como un gato, su reacción es tremenda, tiene una gran fuerza de piernas. Tiene la cabeza de un ganador nato”, subrayó.

Gastón Monzón tiene un gran relación con Keylor Navas, el preparador de arqueros no escondió su admiración por el tico. (Cortesía/Cortesía)

Al preguntarle qué virtud del Halcón le gustaría trasladar a sus arqueros, no dudó en su respuesta:

“Su ultra disciplina. Tiene una disciplina de Dios. Es 24/7, no solo en los entrenamientos, sino en su vida. Y eso es lo más difícil. Para él es común, pero no lo ves en todos los jugadores”, concluyó.