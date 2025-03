Video: Keylor Navas y Newell’s celebran por segunda vez ante Boca Juniors

16/02/2025 Ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Keylor Navas defendió la portería del Newells Old Boys en el clásico ante el Rosario Central. El tico es la figura de los leprosos como le dicen a los rojinegros de Newells Old Boys. Foto: cortesía de Newells Old Boys

(DIEGO VAZQUEZ.Junin/Newells Old Boys)