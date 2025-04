Video: Aficionado del Herediano de 96 años disfrutó como un niño visita al equipo de sus amores

Juan Zamora se levantó temprano, ilusionado como un niño que va por primera vez al estadio a ver al equipo de sus amores.

Recordó cómo, en su infancia, acompañaba a su padre y, ya en su juventud, gritaba con emoción los goles del Club Sport Herediano en el antiguo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Pero este miércoles 2 de abril fue muy diferente. A sus 96 años, junto a sus compañeros del Centro Diurno de Ancianos de Santa Bárbara de Heredia, tuvo la oportunidad de observar el entrenamiento del equipo florense en el estadio Carlos Alvarado.

Vestidos con los colores rojiamarillos, con globos y gorras, los adultos mayores ingresaron a la gramilla y saludaron a los futbolistas. Don Juan, con una gran sonrisa, no se cambiaba por nadie mientras estrechaba la mano de los campeones nacionales.

“Desde que tengo uso de razón me ha gustado el Club Sport Herediano. Siempre fui feliz viendo al equipo en el estadio Eladio Rosabal Cordero, mi equipo de corazón. Hoy me siento muy feliz viéndolos entrenar. Es como una fiesta para mí”, confesó Zamora, mientras sus ojos brillaban de la emoción.

Don Juan y el resto de los adultos mayores se sentaron en las bancas y, más tarde, en los palcos del estadio Carlos Alvarado. Cantaron, sonrieron y pasaron un rato diferente, dejando atrás sus padecimientos y preocupaciones en una calurosa mañana.

“No me pierdo un partido. Me encanta ver al equipo jugar. Que salieran campeones no fue una sorpresa para mí, porque Herediano tiene una historia muy grande desde hace muchos años y es un orgullo para todos los heredianos”, afirmó Zamora.