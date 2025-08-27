Vea los goles de Johan Venegas y Marco Ureña que ponen a soñar al Cartaginés

Los delanteros Johan Venegas de penal, y Marco Ureña, con un potente remate, ponen a soñar a los aficionados del Cartaginés.
Venegas, quien marcó desde el punto de penal, puso el 1-0 ante el Independiente de Panamá, por la última fecha del Grupo C de la Copa Centroamericana.
Antes del cierre del primer tiempo, el delantero Marco Ureña, logró anotar el 2-0 y los blanquiazules se van al descanso con un cómodo marcador.
El triunfo momentáneo le permite a los de la Vieja Metrópoli clasificarse a los cuartos de final del torneo de clubes de la región, al llegar a siete puntos y desplazar a Saprissa, que también tiene siete unidades. El Motagua es primero, con ocho.
La diferencia es que los blanquiiazules tienen un +7, mientras los morados solo un +2.