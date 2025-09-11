Vea los autogoles que le permitieron al Cartaginés derrotar al Herediano

⏰ 12’ Autogol de Keymar McLean y Cartaginés está arriba en el marcador. pic.twitter.com/JRtHbVu6dh

Puede llamarse suerte, fortuna o premio a la insistencia de buscar el arco contrario, pero lo cierto es que el Cartaginés derrotó 2-0 al Herediano con dos autogoles.

Un centro de Claudio Montero que el defensor Kymar McLean envió a su propia portería al minuto 11 abrió la cuenta para los brumosos.

En la segunda parte, al minuto 49, en una acción muy rápida, José Mora llegó hasta la línea de fondo y tras rematar, el guardameta Dany Carvajal achicó; el rebote pegó en el tobillo de Darril Araya, decretando el 2-0 en el marcador.

⏰ 47’ Autogol de Darryl Araya y Cartaginés aumenta la ventaja en el marcador. pic.twitter.com/XMPTMD7biL — FUTV (@FUTVCR) September 11, 2025

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, aseguró que son cosas del fútbol y que no puede culpar a nadie, pues ningún jugador desea anotar en su propio arco.