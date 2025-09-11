Fútbol

Vea los autogoles que le permitieron al Cartaginés derrotar al Herediano

En una situación inaudita, el Cartaginés tuvo la suerte que sus rivales anotaran dos veces en su propia portería

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésHeredianoAutogolesTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.