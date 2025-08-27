Vea la tanda de 24 penales en que fue eliminado gigante de la Premier League en Torneo de Copa

En un partido dramático e inolvidable, el Manchester United sufrió una humillante eliminación de la Carabao Cup al ser derrotado en una maratónica definición por penales ante el Grimsby, equipo de la cuarta división del fútbol inglés.

El United empezó perdiendo 2-0 tras dos errores del arquero André Onana. Sin embargo, los visitantes lograron igualar 2-2 en el epílogo del encuentro con un cabezazo del defensor Harry Maguire.

Con la paridad de los Diablos Rojos, el compromiso se resolvió desde el manchón blanco (en el video, los remates inician a partir del minuto 10 con 15 segundos), donde se ejecutaron 24 lanzamientos y los locales se impusieron con un memorable 12-11.

El triunfo desató la locura entre los aficionados del Grimsby, quienes, tras el fallo del último penal del francés Bryan Mbeumo, invadieron la cancha del Blundell Park para celebrar el increíble resultado.