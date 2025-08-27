Fútbol

Vea la tanda de 24 penales en que fue eliminado gigante de la Premier League en Torneo de Copa

Luego de un empate 2-2, el partido tuvo que definirse con una maratónica serie desde el manchón blanco

Manchester CityGrimsbyCarabao Cup
