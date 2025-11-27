Vea el penal que le atajaron a Joel Campbell en el Alajuelense vs. Xelajú

Joel Campbell tampoco pudo hacer su penal en la serie entre Alajuelense y Xelajú.

Joel Campbell tuvo la oportunidad de abrir el marcador para Alajuelense, en la final de la Copa Centroamericana, contra Xelajú.

El atacante manudo remató desde el punto de penal, pero el remate fue detenido por el guardavallas de los guatemaltecos, Rubén Silva. La acción se dio luego de una gran jugada individual de Anthony Hernández, quien recibió la falta en el área, pero Joel no pudo transformar por anotación.

Acá la jugada: