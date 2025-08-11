Vea el increíble fallo en el partido del Pumas de Keylor Navas

(Tomada de las redes de TUDN/Tomada de las redes de TUDN)

El remate del 'Memote', como le dicen al '9' de Pumas, causó muchas comentarios en redes sociales.

Una jugada del partido Pumas - Necaxa, en el que estuvo Keylor Navas, se hizo viral, sobre todo después de lo que significó la jugada.

Se trató de una ocasión clarísima de gol que tuvo el delantero de Pumas, Guillermo Martínez Ayala, quien cuando estaba a pocos metros de la línea gol no pudo conectar bien el esférico y notó como la pelota salió desviada cuando era más facil marcar.

La jugada generó mucha molestia a nivel de la afición felina. Por esto el deportista decidió hacer una publicación aceptando la crítica de los seguidores.

“Los abucheos son bien recibidos, es un error que costó y toca afrontarlo. A veces toca solucionar y en ocasiones puede costar, así es la magia del futbol. Pero siempre con la cara en alto para corregirlo y ser mejor”, publicó en Instagram.