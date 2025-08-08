Fútbol

Vea el golazo que marcó el nuevo delantero del Saprissa en una final con su antiguo equipo

El joven de 20 años llega a reforzar la ofensiva del Deportivo Saprissa, ante la lesión del panameño Newton Williams

Por Juan Diego Villarreal
LINAFA | ⏰ 24’ Gol de Marcos Escoe para darle la ventaja al equipo de Pitbulls 🔗 http://futvcr.com

Marco EscoeDelantero del SaprissaPittsbull Linafa
