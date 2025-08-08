Vea el golazo que marcó el nuevo delantero del Saprissa en una final con su antiguo equipo

LINAFA | ⏰ 24’ Gol de Marcos Escoe para darle la ventaja al equipo de Pitbulls. 🔗 http://futvcr.co

Demostrando velocidad, potencia y buena definición, el nuevo delantero del Saprissa se lució con una gran anotación en el juego de ida de la final nacional de Linafa, el pasado 28 de junio.

El ariete morado, Marco Escoe, de solo 20 años, marcó en la final con el equipo Pitbulls FC de Santa Bárbara, que logró su boleto a la Liga de Ascenso tras derrotar en los lanzamientos de penal 4-3 a Rosario de Naranjo.

Escoe, quien además jugó con el Herediano —club con el que debutó en el Torneo Apertura 2022 de la Primera División—, es la nueva ficha del conjunto saprissista ante la lesión del panameño Newton Williams.

El joven atacante formó parte de varios procesos en divisiones menores y jugó a nivel universitario en los Estados Unidos con Virginia Tech de la NCAA y SSA Kings.