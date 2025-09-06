Fútbol

Vea el gol de Lionel Messi con Argentina rumbo al Mundial después de completar 24 pases

En el partido de la eliminatoria suramericana entre Argentina y Venezuela, Lionel Messi finalizó una acción magistral

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArgentinaLionel MessiEliminatoria SuramericanaWálter Paté Centeno
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.