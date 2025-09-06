Vea el gol de Lionel Messi con Argentina rumbo al Mundial después de completar 24 pases

Durante la jornada 17 de la eliminatoria de la Conmebol, rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el pasado 4 de setiembre, Argentina goleó 3-0 a Venezuela, con un doblete de su estrella Lionel Messi.

En una acción que fue una auténtica sinfonía para el fútbol, Messi marcó el tercer tanto de la albiceleste, jugada que, sin duda, el técnico costarricense Wálter Paté Centeno se puso de pie para aplaudir, al ser exactamente el estilo de juego que profesa y busca pulir en su nueva etapa con San Carlos.

Control del balón, toques de pie a pie, circulación constante y cambios de juego hasta encontrar el espacio, así como una definición magistral, son los elementos que se pueden observar en la jugada que la cadena TyC Sports de Argentina musicalizó con una pieza de música clásica.

La acción se inició tras un saque de esquina en corto y, después de un minuto con 16 segundos de posesión, en la que se completaron 24 pases consecutivos, Messi resolvió de manera sencilla, casi con un pase a la red, para la algarabía de los argentinos.

Argentina ya estaba clasificada, mientras que Venezuela buscará el próximo martes dejarse el cupo disponible al repechaje.