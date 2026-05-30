Vea el gol con el que Arsenal derrota al PSG en la final de la Champions (video)

Kai Havertz adelantó al Arsenal ante el PSG en la final de la Champions League.

En la definición de la UEFA Champions League celebrada en el Puskás Aréna, el conjunto “Gunner” tomó una ventaja temprana de 1-0 ante el París Saint-Germain.

Tras una equivocación en la salida del zaguero brasileño Marquinhos, el esférico quedó en posesión de Kai Havertz. El atacante alemán no perdonó y, cuando apenas transcurrían cinco minutos del periodo inicial, firmó la primera anotación del compromiso.

LA COBRA DE LOS PARTIDOS IMPORTANTES: así fue el gol de Kai Havertz para el 1-0 de Arsenal vs. PSG en la Final de la #Champions.



📺 La #UCLfinal, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/37W03vtVRE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026

Con esta ventaja provisional, el Arsenal acaricia la gloria europea, pues el resultado le otorgaría el primer trofeo de la UEFA Champions League en su historia. Consiguiendo un doblete para el conjunto londinense.

El Arsenal regresó a una final de la Champions tras 20 años de ausencia. Kai Havertz llegó cargado de ‘veneno’ y de momento está emulando lo logrado con el Chelsea en 2021.

El polivalente atacante germano es el único integrante de la plantilla del Arsenal que sabe lo que es jugar una final de la Champions. No sólo eso, también fue el hombre encargado de marcar el gol que derrocó al Manchester City de Pep Guardiola y le entregó su segunda ‘Orejona’ al Chelsea... contra todo pronóstico.

Aquel tanto le permitió entrar en la historia del club. Sin embargo, no fue suficiente para llenar las expectativas que generó su fichaje. Obligado a reconvertirse en ‘9’, cerró su etapa en Stamford Bridge en el verano de 2023 con 32 tantos -sólo en la 21-22 superó la decena- en tres temporadas... para mudarse al Emirates Stadium a cambio de 75 millones.