Vea el achique de Keylor Navas con Pumas que ahogó el grito de gol de Toluca

Keylor Navas ya comienza a figurar con Pumas en la Liga MX.

Pumas tuvo un comienzo de juego ante Toluca complejo, pero cuando la pasó mal apareció Keylor Navas para hacer un achique y frenar el gol rival.

Acá la jugada:

Keylor Navas salva a Pumas ⚽🔥



Muy pronto en el partido, el guardameta tico marca diferencia al evitar el primer gol de Toluca



📹@angelgc1119#SabadoFutbolero por @Univision y TUDN pic.twitter.com/TUdEr1chYO — TUDN USA (@TUDNUSA) August 17, 2025

Al minuto 24, los felinos se mantienen al frente del marcador, en condición de visitantes, gracias al gol de Jorge Ruvalcaba al 12.