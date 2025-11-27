Vea cómo Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros revivieron a Alajuelense ante Xelajú

Cuando Alajuelense más se complicaba en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana, apareció Ronaldo Cisneros, el delantero mexicano, para poner el 1 a 1 en el marcador contra Xelajú.
El azteca aprovechó una gran jugada individual de Anthony Hernández, quien sacó una marca por derecha y lanzó un centro rastrero para que Cisneros enviara el esférico al fondo de la red.
Con el 1 a 1 en el marcador en el 71′, el estadio Morera Soto se volvió a activar y la Liga busca el gol de la ventaja contra los guatemaltecos. Faltan los últimos 12 minutos, más la reposición.
🦁🏆🏆🇨🇷 ¡GOOOOOOL DE LA LIGA! ALAJUELENSE EMPATÓ LA FINAL DE LA #COPACENTROAMERICANA CON ANOTACIÓN DE CISNEROS GRAN ASISTENCIA DE 'PIKACHU' HERNÁNDEZ.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 27, 2025
