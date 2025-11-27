Vea cómo Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros revivieron a Alajuelense ante Xelajú

Ronaldo Cisneros logró marcar la diana de Alajuelense contra Xelajú en la final de la Copa Centroamericana.

Cuando Alajuelense más se complicaba en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana, apareció Ronaldo Cisneros, el delantero mexicano, para poner el 1 a 1 en el marcador contra Xelajú.

El azteca aprovechó una gran jugada individual de Anthony Hernández, quien sacó una marca por derecha y lanzó un centro rastrero para que Cisneros enviara el esférico al fondo de la red.

Con el 1 a 1 en el marcador en el 71′, el estadio Morera Soto se volvió a activar y la Liga busca el gol de la ventaja contra los guatemaltecos. Faltan los últimos 12 minutos, más la reposición.