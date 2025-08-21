Vea aquí los siete goles con que Cartaginés masacró a Verdes en el primer tiempo

Cartaginés en el primer tiempo ante Verdes marcó siete anotaciones.
Acá las dianas:
¡TRIPLETE UREÑA! CARTAGINÉS ESTA DERROTANDO 7-1 AL VERDES DE BELICE— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025

🔥🔵⚪🇨🇷 ¡YA SON SEIS DE CARTAGINÉS! DOBLETE DE MARCO UREÑA TRAS LA ASISTENCIA DE VENEGAS PARA EL 6-1 ANTE VERDES.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025

¡YA SON CINCO! MARCO UREÑA PONE EL 5-1 DE CARTAGINÉS ANTE EL VERDES DE BELICE.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025

¡DOBLETE DE JOHAN VENEGAS! El delantero tico define de gran manera y pone el 4-1 de Cartaginés ante Verdes.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025

¡OTRO CABEZAZO! DOBLETE DE MESÉN PARA EL 3-0 DE CARTAGINÉS ANTE VERDES.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025

¡LLEGÓ EL SEGUNDO DE CARTAGINÉS! Cabezazo de Diego Mesén para poner el 2-0 ante Verdes.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025

🔵⚪🇨🇷⚽ ¡GOOOOOL DE CARTAGINÉS! Johan Venegas aprovecha la primera clara y la manda al fondo de la portería del Verdes.— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 21, 2025
