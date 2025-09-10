Vea a Carlos Mora salvar a Costa Rica al sacar un balón que ya había vencido a Keylor Navas

Carlos Mora, lateral de la Selección de Costa Rica, tuvo una jugada defensiva que valió como un gol para el equipo patrio.
El futbolista sacó un balón que ya iba a pasar la línea de gol, de hecho ni Keylor Navas pudo detenerlo, por lo que solo Mora podía evitar la caída del marco.
La ocasión se dio en el cierre de la primera parte, cuando Haití se fue con todo contra el marco de Keylor para intentar descontar el 2 a 0 en contra.
¡Brutal atajada de Carlos Mora! pic.twitter.com/IvggZxwBh0— TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025