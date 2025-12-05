Unafut toma resolución definitiva sobre caso de Liberia y Saprissa. ¿Se suspende el campeonato?

El Consejo Director de la Unafut decidió rechazar el recurso de apelación y revocatoria que interpuso el Municipal Liberia, luego de que el Comité de Competición de la Unafut también desistimara el reclamo de puntos del partido que disputaron contra Saprissa el fin de semana pasado, por una supuesta alineación indebida.

Tanto Competición como el Consejo Director determinaron que por jerarquía normativa debía aplicarse el Reglamento Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol y no las Normas de Competición de la temporada 2025 - 2026.

Al establecer esa jerarquía, el saprissista Johnny Myrie -que ingresó de cambio al minuto 90- quedaba habilitado para jugar.

Liberia había solicitado los puntos del juego al considerar que Myrie no podía jugar en este duelo que Saprissa ganó 3 a 1.

El futbolista tiene una sanción pendiente, por acumulación de tarjetas amarillas, en la categoría Sub-21, por lo que según las Normas de Competición no podía actuar en Primera División hasta cumplir este castigo. No obstante, el Reglamento de Competición asegura que el castigo debe cumplirse en su categoría, ante esto en la Unafut aseguran que el Reglamento está por encima de las Normas.

Liberia fundamentó su petitoria de suspensión de la jornada 17 en que “la continuación del campeonato consolida resultados basados en una resolución impugnada, esto afecta directamente los derechos deportivos de Liberia, puede alterar posiciones y generar daños irreparables”.

Por otra parte, respecto al Recurso de Revocatoria y Apelación, los liberianos aseguraron que se dio un error de aplicación del principio de jerarquía normativa, con base en la cual el Comité desestimó la solicitud de puntos.

Y es que existe una aparente contradicción entre dos normativas: el documento llamado Normas de Competición establece que los jugadores sancionados en categoría Sub-21 no pueden jugar hasta haber cumplido su castigo en el campeonato correspondiente.

Por su parte, el Reglamento de Competición señala que los futbolistas solo pueden cumplir su castigo en la categoría en la que fueron sancionados, pero no dice explícitamente si esto los inhabilita para otras categorías (por ejemplo, en este caso para jugar con Saprissa en Primera División).

El Comité decidió que el Reglamento es la normativa de más jerarquía y dictó que Johnny Myrie sí estaba autorizado a jugar, misma posición que tuvo el Consejo Director.

Luego de esta resolución, queda ratificada la fecha 18 que iniciará este viernes con el partido entre Saprissa y Sporting a las 7 p. m.

La Nación consultó a Luis Peraza, abogado de los liberianos, quien dijo que debe analizar con el club si acude al Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder, ya que aunque la Unafut no lo tiene en sus estatutos, este ente rige para todo el deporte tico.

El recurso de los liberianos puso en vilo durante un par de días la jornada final del Apertura 2025. Ahora todo vuelve a como estaba después de la fecha del pasado fin de semana: Alajuelense tiene amarrado el liderato, Saprissa el segundo lugar y Cartaginés el tercer boleto. El cuarto puesto está entre Liberia, Herediano y Pérez Zeledón.