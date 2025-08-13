Un video viral le cuesta un fichaje: Futbolista se queda sin equipo por insultar en una celebración

José Calderón fue el compañero del Alberto Toril que vio frustrado su fichaje.

En agosto del 2024, el Córdoba de España eliminó al Barcelona B de los playoffs del ascenso español. En el equipo ganador estaba el hoy delantero de Alajuelense, Alberto Toril, y un compañero que se llama José Manuel Calderón.

En medio de la algarabía de eliminar a los culés, el futbolista Calderón soltó una frase que hoy le está pasando factura, porque lo dejó fuera del que iba a ser su nuevo club: El Gimnastic de Tarragona.

Calderón, en una transmisión en vivo dijo: ‘Me cxxó en los muertos de todos los catalanes’.

Lo que nunca imaginó el futbolista es que un año después él firmaría con un equipo catalán, ante esto su video se hizo viral y el plantel decidió no finalizar la transacción.