Fútbol

Un video viral le cuesta un fichaje: Futbolista se queda sin equipo por insultar en una celebración

Los redes sociales también pueden traerse abajo un fichaje, especialmente si el jugador incurrió en ofensas

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
José Calderón fue el compañero del Alberto Toril que vio frustrado su fichaje.
José Calderón fue el compañero del Alberto Toril que vio frustrado su fichaje. (Gimnastic de Tarragona. /Gimnastic de Tarragona.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gimnastic de TarragonaAlberto TorilJosé Calderón
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.