Un Ogro encantado: entrenador de Newell’s se une a la locura por Keylor Navas

Keylor Navas domina un balón en un entrenamiento de Newell's Old Boys.

Cristian Fabbiani, entrenador de Keylor Navas en Newell’s Old Boys, se unió a los elogios que está recibiendo el arquero nacional luego de su destacado rendimiento con el equipo Leproso. Keylor es la figura del plantel y se encarga de salvar al club jornada tras jornada.

Los rojinegros tienen ocho puntos en el campeonato gracias a dos triunfos y dos empates. Los duelos en los que Newell’s ha ganado unidades fueron: Aldosivi (victoria), Atlético Tucumán (victoria), Belgrano (empate) y Estudiantes de La Plata (empate).

En todos estos partidos, Keylor brilló con paradas determinantes. Entre los cuatro cotejos, el tico consiguió 20 detenciones que robaron aplausos.

Fabbiani, apodado El Ogro, no escondió, luego del cotejo contra Estudiantes, que el costarricense es pieza fundamental del plantel. “Navas va a ser figura casi siempre. Me lo quiero llevar a mi mesita de luz”, aseguró el DT. El estratega fue más allá y describió las condiciones de liderazgo que tiene el tico. “Tiene un corazón enorme, como se brinda con los compañeros, no tiene ego, ha ganado todo. Estoy contento con su manejo de grupo”, profundizó.

Keylor recibió su primer gran reportaje en Rosario, ciudad a la que pertenece su equipo. “Newell’s. De Villar y el Patón Guzmán a Keylor, otro arquero de alta gama en el Parque”, tituló el diario La Capital.

El rotativo fue más allá y explicó: “Newell’s tiene un arquerazo. Keylor Navas, que regresó a la actividad en el Parque luego de varios meses sin jugar, está demostrando su tremenda jerarquía bajo los tres palos leprosos. Un verdadero pulpo para atajar casi todo lo que le tiran, siendo que desde que llegó al rojinegro tiene muchísimo trabajo.”

El medio añadió: “Se puede decir sin ninguna duda que se trata de un guardameta de alta gama. Un fuera de serie. Uno de los mejores del mundo en los últimos tiempos.”

Keylor Navas, en dos meses, ya dejó huella en Newell’s y está colándose en la historia como lo hizo en el Levante, en el Real Madrid y en el París Saint-Germain. A sus 38 años, el Halcón de Costa Rica continúa volando muy alto.