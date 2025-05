Un jugador pretendido por Saprissa y un lateral que interesa a cinco equipos: así se mueve el mercado de piernas

Aunque Santa Ana está deportivamente descendido, el plantel que terminó último en la tabla general de la temporada 2024-2025 se convirtió en uno de los más atractivos en el arranque del mercado de piernas.

Johan Salas, presidente de la institución, confirmó que al menos 10 jugadores del club han sido contactados por equipos de la Primera División. Sin embargo, aclaró que todo es a través de gestiones directas con los futbolistas, ya que él no ha recibido comunicaciones formales.

“Yo tengo muchísimo contacto con mis jugadores, entonces siempre me doy cuenta de todo lo que está pasando. Al final, nosotros estamos descendidos y entendemos que esta situación se dé”, afirmó.

Uno de los nombres que más suena es el de Mauricio Villalobos. El volante ‘10’ ha sido vinculado con Saprissa, sobre todo porque es de cuna morada.

“Yo lo sé por lo que me han dicho, pero de momento no hay nada oficial. De igual forma, me alegraría muchísimo, porque nosotros estamos para ayudar”, acotó.

Otro caso interesante que Salas mencionó es el de Adrián Chévez, lateral izquierdo del equipo.

“Yo sé que hay cinco equipos detrás de él, y nosotros pudimos enviarlo a España hace un tiempo, pero no se concretó. Ahora sí te puedo decir que es muy probable que firme con cualquiera de esos equipos, que representan como la mitad del torneo”, finalizó.