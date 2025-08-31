Fútbol

Un excampeón mundial y pedalistas patrocinados por sus propias empresas conforman 10 campeones de ciclismo

Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo Máster, en la especialidad de contrarreloj, se disputaron este sábado

Por Juan Diego Villarreal
Contra Reloj Máster 2025 individual
Laura Solano, de Ciclo Víctor Vargas, se coronó subcampeona de la categoría Máster A. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

