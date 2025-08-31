Un excampeón mundial y pedalistas patrocinados por sus propias empresas conforman 10 campeones de ciclismo

Laura Solano, de Ciclo Víctor Vargas, se coronó subcampeona de la categoría Máster A.

Los Campeonatos Nacionales de Ruta Máster 2025, que se realizan en la Zona Sur de nuestro país, coronaron este sábado 30 de agosto, en la prueba de contrarreloj, a un excampeón mundial como Robert Nunes, así como a excorredores de la Vuelta a Costa Rica, entre ellos Ricardo Ruillón, quien repitió su título, y Lindsey Varela.

Tampoco se pueden olvidar otros corredores que se hacen patrocinar por su propia empresa y no solo luchan por estar en lo más alto del podio, como Laura Canet, de Persianas Canet, Warner Gamboa, de Clínica Dental Dr. Gamboa; y Edwin Godínez, de Mueblería Godínez, quienes alcanzaron terceros lugares en sus categorías.

Todos se esforzaron al máximo para lograr el objetivo, no solo de alcanzar una medalla, sino también de mejorar sus tiempos y vencerse a sí mismos en la carretera.

Las pruebas de contrarreloj individual (CRI), tanto masculinas como femeninas, se realizaron en las categorías de Máster A hasta la E, entre Cajón de Boruca y Paso Real, con diferentes distancias.

Jorge Mejía, del equipo La Casa Del Ciclista- Ballena Oasis sufrió por la alta temperatura en la contrarreloj entre las comunidades de Cajón de Boruca y Paso Real, en la Zona Sur del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

• En el Máster A femenino, la vencedora fue Paola Chacón de Ciclo Vargas (25:14), seguida por su compañera Laura Solano (25:51), y en la tercera posición finalizó Mónica Chavarría de Kratos Cycling (26:27).

• En la categoría Máster B, la ganadora fue Maythe Sánchez de TriMax (26:39), acompañada en el podio por Karen Alfaro de Veloz Cycling-Roes-Ciclo Boutique (26:48) y Alejandra González (27:32), sin equipo.

• En el Máster C, la triunfadora fue Lisbeth Alvarado de Roes Centela Babyliss HP (25:48), seguida por Paula Solano de TriMax-Ciclo Paraíso (28:05) y Vanessa Valverde de Kratos (28:17).

La Policía de Tránsito estuvo muy atenta para proteger la integridad de cada uno de los corredores en los Campeonatos Máster que Ciclismo de Ruta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

• En el Máster D, la ganadora fue Margoth Jiménez de Roes Centela Babyliss HP (25:49), seguida por Andrea Casalvolone de TriMax Cycling (26:27) y Maureen Sandí de TriMax Cycling (28:36).

• Finalmente, en el Máster E, el triunfo fue para Karol Delgado de NitroCycling (30:37), escoltada por Elena Ocampo de Roca Ingeniería y Arquitectura (32:34) y Laura Canet de Persianas Canet (35:05).

Karen Alfaro del equipo Veloz Cycling-Roes-Ciclo Boutique se coronó subcampeona nacional de la categoría Máster B. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En varones Copiado!

• El Máster A fue para Rándall Miralles de Roes Centela-Restaurante Marisquito (28:20), seguido por David Moreno de Capos Team (28:48) y Warner Gamboa de Clínica Dental Dr. Gamboa (30:30).

• El Máster B lo ganó Ricardo Ruillón de Rugati (28:27), seguido por Leonardo Solís de Gavia88 Academy (28:57) y Rolando Marín de CFT/AXION (31:12).

• En el Máster C, el campeón fue Pablo Beltrán de Belpower (22:29), acompañado por Heiner Alvarado del CCDR Zarcero (22:45) y Edwin Godínez de Mueblería Godínez (23:08).

• En el Máster D, el primer lugar fue para Lindsey Varela de INCOSUR-Llano Alto-Cable Brunca (22:58), seguido por Andow Rodríguez del CFT/AXION Cycling Team (23:56) y José Antonio Salas de Mundorep (24:08).

El calentamiento antes de las pruebas de contrarreloj individual, es fundamental para un buen rendimiento durante la competencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

• Finalmente, en el Máster E: Robert Nunes de Titan Racing-Rugati-CRBicis (22:38) fue primero, seguido por, Gilberto Vargas de Team Countach (24:46) y Nelson Webb (25:04).

Este domingo 31 de agosto se llevarán a cabo las pruebas de fondo con diferentes distancias entre Ciudad Neily y Buenos Aires, saliendo a las 7 a. m.