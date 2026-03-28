Fútbol

Tablets en la zona técnica: ¿hasta dónde permite el reglamento el uso de tecnología en los partidos?

El reciente antecedente en el fútbol nacional abre la discusión sobre el empleo de dispositivos electrónicos en las zonas técnicas y plantea una pregunta clave: ¿cuáles son los alcances permitidos?

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Por Steven Torres
Fernando "Bocha" Batista sentado junto a su asistente, Nico Batista.
A la derecha, el estratega Fernando "Bocha" Batista observa la repetición de la jugada del penal junto a su asistente, Nico Batista (izquierda). Redes sociales de TDMás (Redes sociales de TDMás/Redes Sociales de TDMás)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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