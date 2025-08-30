Sporting por fin ganó: la regañada de Minor Díaz dio resultado

Minor Díaz, nuevo entrenador de Sporting FC, llamó la atención de sus jugadores en el partido contra Saprissa. A pesar de la derrota ante los morados, el técnico les hizo un “jalón de orejas” y, días después, este toque de atención dio resultados en el encuentro contra Guadalupe FC. Los josefinos finalmente saborearon la victoria al imponerse 2-0 contra los guadalupanos.

“El profe nos habló fuerte, nos dijo las cosas como son. Creo que tomamos bien las palabras, ahora siento que en este partido demostramos lo que debíamos hacer. Demostramos que Sporting tiene identidad, tiene responsabilidad. Somos jugadores profesionales, nosotros intentamos hacer lo mejor de nosotros y ahora afinamos los detalles y conseguimos la victoria”, aseguró Giancarlo González después del compromiso a TigoSports.

El primer gol de los aurinegros fue obra de Erick “Cubo” Torres, quien rompió su sequía de goles en el campeonato nacional. El mexicano aprovechó un balón en el minuto 30, disparó desde fuera del área y colocó el balón pegado al ángulo derecho del portero de Guadalupe, Rodiney Leal, quien no pudo reaccionar. La segunda diana fue anotada por Giancarlo “Pipo” González, el capitán y central de Sporting, quien se impuso en el juego aéreo para rematar de cabeza un tiro de esquina.

De esta forma, los josefinos dejaron atrás su bache sin victorias y llegaron a cuatro unidades, comenzando a aspirar a abandonar el último lugar de la clasificación.

González no escondió la alegría de sumar de tres puntos y con anotación.

“Importante la anotación, ya me recuperé de la lesión y puedo aportar mucho. Doy lo mejor de mí para el equipo. Yo soy un líder positivo para el equipo, estoy contento acá y agradecido con Dios con lo que he realizado acá”, finalizó.

Ariel Araúz fue una de las figuras de Sporting contra Guadalupe. (Sporting/Sporting)

Por su parte, Guadalupe no encontró comodidad en todo el duelo. Los recién ascendidos a la máxima categoría no lograron conectar su ofensiva con la zona media, lo que les pasó factura al no generar ocasiones claras frente al arco defendido por Leonel Moreira. Los guadalupanos intentaron inquietar a Moreira con remates de larga distancia, pero estos fueron imprecisos y lejos del marco.

Con este resultado, Sporting FC sumó cuatro puntos y empató en unidades con Puntarenas, aunque aún se mantiene en el último puesto de la clasificación. Por su parte, Guadalupe FC se quedó con cinco puntos.