Sporting FC deja a Santa Ana en cuidados intensivos

El futuro de Santa Ana en el Torneo Clausura 2025 no parece ser halagüeño, ya que acumuló su sétimo partido sin ganar y, poco a poco, el fantasma del descenso ronda el estadio de Piedades.

Nadie duda del esfuerzo de sus jugadores en el terreno de juego, pero no es suficiente para salir del sótano, mientras sus rivales le sacan ventaja. Por ello, la derrota por 3-1 como visitante ante el Sporting FC resulta aún más dolorosa.

Los santaneños se quedan con 31 puntos, a siete de Pérez Zeledón, que este lunes recibe a Alajuelense, y a nueve de Santos, que se medirá en casa ante Liberia.

Si generaleños o guapileños suman puntos, la brecha con Santa Ana será aún mayor, cuando solo restarían 21 puntos por disputarse en la presente campaña.

Errores en defensa, falta de definición y, en ocasiones, hasta la suerte han jugado en contra de los dirigidos por el argentino Christian Salomón, quienes no ganan desde el 16 de febrero, cuando vencieron 2-1 al Deportivo Saprissa en un gran partido.

El triunfo de Sporting FC supone un alivio en su irregular temporada, en la que solo acumulan cinco victorias.

Los vecinos de Pavas abrieron el marcador al minuto 11 con una gran definición del juvenil Adolfo Feoli, quien puso el 1-0.

No obstante, el argentino Emmanuel Casado logró el empate 1-1 al minuto 34, al cobrar la pena máxima. Con este tanto, Casado llegó a siete goles e igualó a Anthony Hernández, del Puntarenas FC, como máximo anotador del certamen.

Emmanuel Casado lamentó la derrota, aunque no tira la toalla y ahora cruza los dedos para que Pérez Zeledón y Santos no sumen este lunes.

“Gracias a Dios estoy anotando, pero no sirve de nada. Me gustaría ayudar más al equipo. Es complicada la situación que estamos viviendo. Necesitamos empezar a ganar, porque lamentablemente nos devolvemos a casa sin puntos. Sabemos que estamos peleando abajo, pero no nos queda otra que levantar la cabeza y salir adelante”, expresó Casado.

Los locales encontraron la segunda conquista en una jugada de balón parado. Al minuto 68, el hondureño Alejandro Reyes cobró un tiro libre y el mexicano Luis Donaldo Hernández marcó de cabeza para el 2-1.

En el epílogo, un despeje de cabeza de Patrick Pemberton fuera del área dejó el balón a merced de Steven Cárdenas, quien aprovechó la oportunidad para enviar la pelota al fondo de los cordeles y sentenciar el 3-1 definitivo.