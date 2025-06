Selección de Costa Rica vs. Estados Unidos: Miguel Herrera se propone dar el batacazo de la Copa Oro

La Selección de Costa Rica enfrenta a Estados Unidos, este domingo a las 5 p. m. La Nacional se juega los cuartos de final de la Copa Oro frente a uno de los favoritos y además el equipo sede del torneo de Concacaf.

El duelo se realizará en Mineápolis, Minesota, específicamente en el estadio: U.S. Bank.

En este artículo de La Nación podrá seguir todas las incidencias del partido en tiempo real y desde los detalles previos que se irán actualizando a lo largo del domingo.

¿Dónde ver a Costa Rica contra Estados Unidos? Copiado!

El partido entre la Selección de Costa Rica y Estados Unidos solamente se verá por ESPN y la aplicación Disney+, la cual tiene un precio que ronda los ¢7.000 por mes.

Miguel Herrera afrontará los cuartos de final de la Copa Oro al mando de la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Fotografía)

Pochettino analiza a Costa Rica Copiado!

“Esto es una cuestión de selección, y Costa Rica es una selección con buenos jugadores. No solo son 11: todos son importantes y seguro tendrá con quién suplantar a los que no estén. El técnico de Costa Rica tiene experiencia y le dará el mismo nivel de rendimiento. Sabemos cuáles son las fortalezas y los caminos que usa Costa Rica, y no creo que se aparte de ahí pese a las bajas. Es un equipo agresivo, que trata de jugar bien al fútbol y transita bien de defensa a ataque, y eso lo hace muy peligroso. Trataremos de poner lo que consideramos mejor para ganar el partido”, dijo.

Mauricio Pochettino sabe que Estados Unidos es favorito para dejarse la Copa Oro. (ULISES RUIZ/AFP)

Miguel Herrera confía en los cambios que hará en su once Copiado!

La Selección de Costa Rica se las verá contra Estados Unidos con cinco bajas de su nómina de 26 futbolistas que llevó a la Copa Oro. Miguel Herrera no podrá contar con: Warren Madrigal, Ariel Lassiter, Jeyland Mitchell, Manfred Ugalde y Joseph Mora.

“Es difícil afrontar las circunstancias. Tenemos cinco jugadores fuera, pero son 21 disponibles. Hay jóvenes con ganas, interés; estamos trabajando para definir si salimos con cinco o con cuatro atrás”, explicó Miguel Herrera al respecto.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica logra dos representantes en el once ideal de la primera fase de la Copa Oro

Posible alineación de Miguel Herrera ante Estados Unidos Copiado!

Ante las bajas, Miguel Herrera podría salir con este once:

Keylor Navas; Carlos Mora, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa (Guillermo Villalobos), Fernán Faerron, Francisco Calvo; Orlando Galo, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer; Alonso Martínez y Kenneth Vargas (Andy Rojas).