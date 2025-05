¿Se acerca Luis Paradela al Saprissa? Esto es lo último que se sabe

La Universidad de Craiova, equipo rumano donde está cedido Luis Javier Paradela, delantero cubano con contrato con el Saprissa, ya se comunicó con el club morado para tomar una decisión respecto al futuro del atacante.

El plantel europeo no descartó la continuidad del isleño; no obstante, le informó a la “S” que no desea ejecutar la opción de compra por el artillero. Ante esto, lo que propone es una extensión de la cesión.

Como parte de los argumentos que una fuente interna del Saprissa confirmó a La Nación, los europeos mencionaron que están contentos con el rendimiento mostrado por el cubano hasta que sufrió una grave lesión. Sin embargo, quisieran analizar más tiempo una posible compra.

En enero pasado, Paradela sufrió una dolencia en la rodilla que le hizo terminar su temporada de forma abrupta.

En cuanto a la propuesta, Saprissa tiene una posición clara, al menos de entrada: aplicar la venta y no alargar la cesión. De esta forma, el futuro de Paradela está en el aire, ya que en Rumanía desean que se quede, pero bajo una figura diferente a la que Saprissa propone.

El jugador, por su parte, continúa su proceso de recuperación y está a la expectativa de lo que pueda suceder. En entrevista con La Nación a inicios de abril, aseguró:

“Es una afición que amo, el club es mi casa. Pero nada, el tiempo será testigo; si toca regresar, pues lo haré; si toca quedarme, pues lo haré, y el regreso será luego... Uno siempre quiere prosperar y ascender en su trabajo, uno quiere avanzar más y, aunque en un lugar te den todo el cariño del mundo, también debes buscar avanzar. Veremos qué pasa... Solo puedo decir que los amo”.