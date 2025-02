Saprissa suma tres nombres inesperados a su alineación titular

El Saprissa saldrá con tres nombres inesperados para el juego de ida contra el Vancouver Whitecaps, por la Liga de Campeones de la Concacaf.

José Giacone decidió integrar a Kendall Waston, Jefry Valverde y Ryan Bolaños a su once inicial. En el caso de Waston, el zaguero no había jugado en todo 2025, por lo que tendrá sus primeros minutos. Por su parte, Valverde y Bolaños han sido futbolistas irregulares en el once titular.

La alineación saprissista está compuesta por: Esteban Alvarado; Joseph Mora, Kendall Waston, Eduardo Anderson, Fidel Escobar, Jefry Valverde; Ryan Bolaños, David Guzmán, Mariano Torres, Sebastián Acuña; y Sabin Merino.

Los morados tendrán su primer choque a las 7 p. m. en La Cueva, donde esperan sacar ventaja para soñar con un pase a la siguiente ronda.