Saprissa presta a otro futbolista

Marcos Escoe estuvo un semestre en el Saprissa y ahora volverá a Pitbulls donde ya había jugado.

La dirigencia de Pitbulls de Santa Bárbara de la Liga de Ascenso confirmó a La Nación que llegó a un acuerdo para hacerse con los servicios del delantero del Saprissa Marcos Escoe.

Escoe llegó en el semestre pasado como una solución ofensiva. No obstante, el futbolista no tuvo minutos y su salida parecía ser cuestión de días.

Escoe tampoco pudo generar click con la afición morada, al punto que los pocos minutos que jugó fue silbado en varias ocasiones.

El jugador llegará por un año al plantel de la Liga de Ascenso.

Marcos Escoe fue una solicitud a inicios del campeonato anterior del entrenador saprissista de ese momento, Paulo César Wanchope.

Ahora los morados tienen en su ataque a Luis Javier Paradela, Bancy Hernández (nicaragüense) y Tomás Rodríguez (panameño), además de Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez. De esta forma era difícil que Escoe sumara minutos en la planilla que dirige Vladimir Quesada.

Un morado al aspirante a la Primera División Copiado!

El Inter San Carlos, equipo de la Liga de Ascenso, anunció la llegada de Fabricio Alemán como refuerzo para el torneo de la Segunda División en el que buscará cerrar su paso a la máxima categoría.

El cuadro norteño negoció con el Deportivo Saprissa la llegada de Alemán, quien estuvo la campaña pasada en Pérez Zeledón, donde jugó cedido.

En el Saprissa, el atacante no se pudo consolidar debido a que su rendimiento no fue destacado y la afición perdió la esperanza con él. Fabricio es hijo del exjugador morado Allan Alemán.

“Con solo llevar el apellido de mi padre, los ojos de los demás están sobre uno, y la presión también. Desde pequeño, en liga menor, he llevado ese peso, esa presión, y con humildad lo digo: me ven con ojos diferentes porque mi papá es un poco mediático, pero trabajo para lo mío”, dijo sobre el tema en una entrevista en 2024.

Inter San Carlos es el plantel de la Liga de Ascenso que ganó el torneo del segundo semestre, por lo que si se impone en el venidero asegurará su paso a la máxima división.