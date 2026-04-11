Saprissa está de luto ante el fallecimiento de uno de sus exfutbolistas

El Deportiva Saprissa dio a conocer en sus redes sociales el dolor que invade a la institución ante el fallecimiento de uno de sus exjugadores. Se trata de Wálter Navarro Álvarez, quien actuó en el plantel tibaseño en la década de los 70’s.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia y allegados en estos momentos difíciles”, aseguró el club morado en una esquela publicada en sus redes sociales.

El periodista Everardo Herrera comentó en sus redes sociales que Wálter Navarro también jugó en clubes como Sagrada Familia y Barrio México, de hecho se recuerda que el exfutbolista llegó a la Selección de Costa Rica en 1979 estando en un plantel de Liga de Ascenso, Sagrada Familia.

“Descanse en paz. Un jugadorazo de los queridos Barrios del Sur. Fortaleza a su familia”, aseguró Luis Rodríguez, uno de los aficionados morados en redes sociales.

“Mis condolencias para la familia. Descanse en paz”, agregó Gustavo Badilla, otro de los seguidores del Saprissa.