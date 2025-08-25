Santa Cruz celebra el regreso a la Liga de Ascenso

Los santacruceños celebraron su primer triunfo en el Torneo Apertura 2025, de la Liga de Ascenso. (shu/Santa Cruz)

La Ciudad Folclórica celebró este sábado 23 de agosto la primera victoria de su equipo en una nueva incursión en la Liga de Ascenso.

El Santa Cruz PFA, que tomó el lugar del conjunto de Antioquia PFA, logró derrotar agónicamente 2-1 al Municipal Grecia.

Aunque no jugaron en el estadio Cacique Diriá, pues aún se encuentra en remodelación, los santacruceños hicieron valer su condición de local en el estadio Chorotega de Nicoya.

Los griegos se habían puesto arriba en el marcador con un tanto de Keyshan Nelson, pero en el complemento los pupilos del experimentado entrenador Henry Duarte reaccionaron y sacaron a relucir el coraje guanacasteco.

Jaime Javier Rosales igualó los cartones al minuto 68 y Darío Coronado, al 90+4, le dio la victoria a los santacruceños.

Para los pamperos fue la primera victoria en el Torneo Apertura 2025, pues habían caído en su debut 2-0 frente a Jicaral Sercoba, en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña, en la península.

En otros partidos de la jornada, Carmelita cayó 0-1 ante Escorpiones con un tanto de Javier Camareno, mientras que Sarchí derrotó 2-0 a Inter San Carlos con goles de José Alvarado y Edmilson Guevara.

La derrota de los sancarleños le costó el puesto al técnico Alexander Vargas, quien fue despedido tras apenas dos jornadas del certamen. En su lugar llegaría Douglas Sequeira, quien había sido destituido luego de perder la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2024 frente a Fútbol Consultants.

Finalmente, Aserrí y Uruguay de Coronado igualaron 0-0.

La jornada finalizará este lunes 25 de agosto con los encuentros entre Deportivo Upala, que se enfrentará a Palmares a la 1 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano, y Santa Ana, que recibirá a Cariari Pococí a las 7 p. m. en el estadio de Piedades. Este último partido se transmitirá por TD+.