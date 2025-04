San Carlos golpea a Liberia y respira en el Clausura 2025

La Asociación Deportiva San Carlos venció al Municipal Liberia en condición de visitante. El plantel norteño logró imponerse gracias a una diana de Joserth Peraza al minuto 31. Con este gol, los norteños llegaron a 15 unidades en el presente campeonato, lo que les permite tomar un respiro en la tabla, luego de un certamen muy complejo en el que no han logrado despegar.

“El resultado no nos ha acompañado, pero la disposición y el juego sí. El día de hoy tuvimos lo que estábamos buscando. Hemos hecho un esfuerzo rescatable y tuvimos un buen rendimiento. Es tarde en el campeonato, pero logramos cosas importantes. Tuvimos disposición, y eso fue importante”, puntualizó Roberto Castro, entrenador de los norteños.

Por su parte, Fabrizio Ronchetti, asistente técnico de Liberia, fue muy crítico con su plantel y aseguró que el rendimiento grupal no fue el idóneo. “No fue el mejor partido; el equipo no tuvo mucha dinámica con el balón. Tenemos que analizar para ver qué hicimos bien y qué debemos corregir. Claramente, no logramos el rendimiento que esperábamos”, acotó.

A los pamperos les restan tres encuentros en el campeonato, al igual que a los sancarleños. Estos dos equipos no están en problemas de descenso, pero tampoco tienen opciones reales de clasificar, por lo que ya compiten sin un motivo claro, más que el honor deportivo.