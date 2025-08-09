Fútbol

San Carlos estrenará nueva cancha en Primera División: conozca su costo, vida útil y otras obras en el estadio

Aficionados volverán al Carlos Ugalde este sábado por la noche. Jugadores explicaron a ‘La Nación’ sus sensaciones con la nueva gramilla

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

Los aficionados de San Carlos esperan con ansias la noche de este sábado 9 de agosto para regresar al estadio Carlos Ugalde Álvarez. Los Toros del Norte pasaron más de seis meses fuera de casa, desde el pasado 29 de enero, debido a los trabajos de cambio de la gramilla sintética. Sin embargo, este sábado a las 7:30 p. m. volverán al ruedo en el partido de la fecha 3 contra Liberia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosFútbolPrimera DivisiónConcacaf
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.