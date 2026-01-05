San Carlos contrata a jugador proveniente del fútbol de Malta

La Asociación Deportiva San Carlos, sorprende al anunciar la contratación de un jugador que estuvo en el fútbol de Malta.

Se trata del defensor Pablo Fonseca, a quien los norteños le dieron la bienvenida en sus redes sociales.

“Fonseca vuelve a Los Toros tras jugar el torneo anterior con el Gzira United de Malta. El defensor ya conoce la institución y retorna para aportar su experiencia al equipo. Esta mañana el jugador realizó los exámenes médicos y físicos correspondientes, por la tarde se integrará a los entrenamientos del plantel bajo la planificación del cuerpo técnico”, destacó su oficina de prensa.

El cuadro sancarleño, que es dirigido por Wálter el “Paté” Centeno busca alejarse de los últimos puestos, porque corre el riesgo de descender a la Liga de Ascenso.

Pablo Fonseca tiene 27 años y en país, aparte de San Carlos, jugó con Escorpiones de Belén, Cartaginés y Uruguay de Coronado.

De San Carlos se marcharon los futbolistas Alexandre Lezcano, Daniel Díaz, Andrey Soto, Nextalí Rodríguez, Wilmer Azofeifa, Jaylon Hadden, Bryan Oviedo y Rachid Chirino. Además, se incorporó Kenneth Cerdas, Jeikel Venegas, el panameño Jorman Aguilar y el mexicano Brian Martínez.