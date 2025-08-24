Partido entre Puntarenas vs. Liberia ya tiene hora para su arranque

La constante rayería que cayó en el centro de Puntarenas, hizo que se retrasara el juego entre Puntarenas FC y Liberia, en el estadio Miguel 'Lito' Pérez Cortesía: Municipal Liberia (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)

Rayos que cayeron a poco más de un kilómetro del estadio Miguel Lito Pérez, acompañados de fuertes vientos provenientes del océano Pacífico y un torrencial aguacero, provocaron que el partido entre Puntarenas FC y el Municipal Liberia se retrasara en su inicio.

Con los relámpagos iluminando el Lito Pérez, el comisionado de la Unafut, Alexander Vargas, decidió, en primera instancia, que el compromiso arranque a las 5:45 p. m.

Sin embargo, ante los fuertes vientos que sacudían las palmeras y la falta de fluido eléctrico, la zozobra por el pitazo inicial se extendió entre los jugadores de ambos equipos.

Sin embargo, la Unafut anunció, que luego de una evaluación sobre las condiciones climáticas, que los equipos salgan a calentar a las 6:20 p. m. para y que, preliminarmente, el juego inicie a las 6:40 p. m.

De acuerdo a la transmisión de Tigo Sports, el sector donde se ubican los banquillos se inundaron, por lo que se debe solventar ese inconveniente y evacuar el agua empozada antes del arranque del compromiso.

El cuarto árbitro, Carlos Salazar, le dio el visto bueno a la cancha del Lito Pérez y ratificó el arranque del compromiso.