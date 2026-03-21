Fútbol

Recta final en Liga Ascenso: Así marchan las tablas a falta de cuatro jornadas

Inter San Carlos y Escorpiones de Belén se consolidan como dueños de sus grupos a falta de 4 jornadas

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Por Steven Torres
Inter San Carlos es el campeón del torneo de Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.
Inter San Carlos y Escorpiones marcan el pulso de un certamen que empieza a definir sus clasificados a los cuartos de final programados para el 26 de abril. Fotos: Facebook Inter San Carlos. (Fotos: tomadas de Facebook./Fotos: tomadas de Facebook.)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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