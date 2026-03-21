Recta final en Liga Ascenso: Así marchan las tablas a falta de cuatro jornadas

Inter San Carlos y Escorpiones marcan el pulso de un certamen que empieza a definir sus clasificados a los cuartos de final programados para el 26 de abril. Fotos: Facebook Inter San Carlos.

La Liga de Ascenso entra en su etapa decisiva para definir al próximo inquilino de la Primera División. Con la fecha 14 en el horizonte, la lucha por la clasificación se pone fuerte a falta de cuatro jornadas.

En el Grupo A, el Inter San Carlos lidera la zona con 22 unidades en 11 presentaciones. Le sigue de cerca Quepos Cambute con 19 puntos en 10 juegos, mientras que Jicaral acecha la cima con 18 puntos y apenas 9 encuentros disputados. El último puesto de liguilla lo ocupa, momentáneamente, el conjunto de Sarchí con 13 puntos.

Por su parte, en el Grupo B, Escorpiones se consolida como puntero indiscutible al sumar 22 unidades. La escolta la comparten Uruguay de Coronado y los Pitbulls de Santa Bárbara con 17 puntos cada uno, mientras que Cariari cierra la zona de clasificación con 13 unidades. Todos los clubes de este sector contabilizan 10 partidos realizados.

En la zona baja, la batalla por evitar el descenso se mantiene al rojo vivo. Actualmente, Upala ocupa el sótano de la tabla general con 21 puntos, seguido muy de cerca por Grecia con 23, mientras que Aserrí y PFA Santa Cruz respiran con 24 unidades.

Los partidos de esta jornada 14 están de esta manera:

Sábado 21 de marzo

Sarchí vs. Upala. 1 p.m.

Uruguay vs. Carmelita. 3 p.m.

Cofutpa Palmares vs, Jicaral. 8 p.m.

Consultans vs. Santa Ana. 8 p.m.

Domingo 22 de marzo

Quepos vs. PFA Santa Cruz. 1 p.m.

Lunes 23 de marzo

Pitbulls de Santa Bárbara vs. Escorpiones. 7 p.m.

Las escuadras de Inter San Carlos y Aserrí tendrán jornada libre este fin de semana. Esto se debe a que, según el calendario, debían enfrentar a Turrialba y Limón Black Star, respectivamente; sin embargo, dichos clubes perdieron sus respectivas licencias para competir.

Cabe recordar que el Inter San Carlos es el único equipo que ya tiene asegurado un cupo en la gran final, de ser necesaria. La fase de cuartos de final está programada para iniciar el próximo 26 de abril.