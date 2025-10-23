Real Madrid vs. Barcelona: ¿Qué día, a qué hora y por cuáles canales y cableras ver el clásico español?

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, sin duda serán determinantes en el clásico español del fin de semana.

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán una vez más en el clásico español, sin duda el partido más atractivo de la Liga Española.

Los azulgranas, actuales monarcas del torneo, se medirán a los merengues en el estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco llega como líder del campeonato con 24 puntos en nueve compromisos, mientras que los catalanes suman 22. Una victoria del Real Madrid los consolidaría en la primera posición con cinco unidades de ventaja, pero si el Barcelona logra el triunfo, se colocaría como nuevo líder con 25 puntos.

El Real Madrid contará con un Kylian Mbappé encendido, al haber marcado 10 de los 20 tantos de su equipo en la Liga, por lo que intentará sacudirse el bache de haber perdido los últimos cuatro clásicos disputados.

Por su parte, el Barcelona tendrá su ofensiva diezmada, pues no podrá contar con el alemán Robert Lewandowski debido a una lesión en el muslo, mientras que el delantero brasileño Raphinha es duda. Tampoco estará en el banquillo el técnico alemán Hansi Flick, quien fue expulsado en su último partido y deberá observar el encuentro desde el palco.

La buena noticia para los barcelonistas es que podrán contar con Lamine Yamal, quien superó una lesión en la ingle.

El clásico español podrá verse en Costa Rica este domingo 26 de octubre, a partir de las 8:15 a. m., por la cablera Sky en sus canales deportivos, que van del 504 al 546, así como por la aplicación ViX Premium.

Además, el duelo entre merengues y catalanes podrá seguirse por otras cableras nacionales.

En el caso de Tigo, ViX Premium está incluido en varios de sus planes de internet y televisión, como parte de paquetes que combinan TV, internet y otros servicios de streaming.

Telecable también lo ofrece como aplicación adicional a sus servicios de televisión, con un costo aproximado de ¢5.000.

