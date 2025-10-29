¡Qué dolor! Campeón con el Herediano está de luto al fallecer sus padres en un mes

El exvolante del Herediano, Kenneth Paniagua, sufrió la muerte de su padre Filander Paniagua y su madre María de Los Ángeles Arce Ramírez, en 35 días.

Hace apenas un mes (24 de setiembre), uno de los grandes ídolos y campeón con el Club Sport Herediano, lloró el fallecimiento de uno de seres más queridos y quien lo apoyo incondicionalmente a lo largo de su carrera deportiva.

Sin embargo, la tristeza y el dolor vuelve a enlutar la familia del exvolante florense Kenneth Paniagua Arce, al dar a conocer este miércoles 29 de octubre la muerte de su madre, María de Los Ángeles Arce Ramírez.

El pasado 24 de setiembre Kenneth informó el fallecimiento de su padre Filander Paniagua y, 35 días después, anunció la partida de su madre a la casa del Señor.

En un sentido mensaje en sus redes sociales, el exvolante del Herediano, Alajuelense, Cartaginés y la Selección Nacional inidicó: “Mi madrecita querida ya está gozando de la presencia del Señor. Ya está junto a mí papá, a quien estuvo extrañando todo un mes, ¡Te amo mamá!“.

Kenneth Paniagua fue campeón con el Team en la temporada 1992-1993.

Inició su carrera en Primera División en el recordado “Kinder” del técnico uruguayo Orlando de León, donde se consolidó como una de las figuras hasta afianzarse en el primer equipo rojiamarillo.

Exjugadores y compañeros como Edward Fonseca, José Jaikel y el técnico español Juan Luis Hernández Fuertes, externaron sus condolencia a la famila del exfutbolista, mediante sus redes sociales, al estar pasando el duro momento.

“Kenneth, un abrazo muy fuerte de todo corazón a tí y toda tu querida familia. ¡Fuerza y fe!“. Así escribió precisamente Hernández Fuertes, el entrenador que llevó al cuadro florense al título en la temporada 1992-1993.

El club Sport Herediano también mostró sus respectos y condolecia a Kenneth Paniagua mediante las redes oficiales del club.

En 2008, Kenneth Paniagua estuvo a cargo de las ligas menores del Herediano. Un año después, fue asistente técnico del entrenador Ronald Macho Mora y también dirigió la categoría Sub-21 del Team.