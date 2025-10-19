Puntarenas salva su invicto ante Cartaginés que volvió a pecar en el epílogo

El capitán del Puntarenas FC, Andrey Mora, intenta detener el avance del delantero brumoso Marco Ureña, en el compromiso que terminó 1-1.

Igual que en el duelo frente a Guadalupe FC, el Club Sport Cartaginés volvió a pecar en el epílogo y dejó escapar los tres puntos que le habrían permitido llegar hasta el subliderato del Torneo de Apertura 2025.

Los blanquiazules, en sus dos últimos compromisos, dejaron ir cuatro puntos, lo que prácticamente los habría catapultado al liderato.

Mientras tanto, el Puntarenas FC sacó un agónico empate en casa, 1-1, y llegó a diez partidos sin conocer la derrota, al sumar siete compromisos por el campeonato y tres por el Torneo de Copa.

Desde los 11 pasos Rentería puso la paridad en el marcador. 🔥 pic.twitter.com/Pqsw4rtxrl — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 19, 2025

El cuadro porteño luchó hasta el final, a pesar de la desventaja, y con un penal del colombiano Wilber Rentería al minuto 90+4 logró rescatar un punto para seguir en la pelea por uno de los boletos a las semifinales.

Los brumosos alcanzaron los 20 puntos, desplazando al Municipal Liberia, que tiene la misma cantidad, mientras que los porteños suman 16 y se mantienen a la expectativa.

Marco Ureña pone a los brumosos a ganar. 💥 pic.twitter.com/MTZIHGu5TT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 19, 2025

En la primera parte, los porteños intentaron abrir la cuenta con llegadas de Daniel Colindres, quien vio cómo el arquero Kevin Briceño le detuvo un potente remate, y más tarde su disparo cruzado salió muy cerca de la portería blanquiazul.

Por su parte, el lateral Suhander Zúñiga, con un cabezazo, exigió al meta Adonis Pineda, quien de forma espectacular envió el balón al tiro de esquina.

En el complemento, los chuchequeros intentaron imponer sus condiciones, pero en un contragolpe, Marco Ureña dejó atrás al defensa panameño Jean Carlos Sánchez en un forcejeo y, con un remate colocado, venció al meta Pineda al minuto 58, para el 0-1.

A pesar de las llegadas del colombiano Wilber Rentería, del volante Berny Segura y de los intentos de Kliver Gómez por el costado derecho, los areneros no tuvieron la calma para definir frente al arco contrario.

No obstante, en tiempo de reposición, Diego Mesén derribó en el área al puntarenense Ignacio Gómez, por lo que el central Juan Gabriel Calderón decretó la pena máxima, y Rentería, engañando a Kevin Briceño, sentenció la paridad.