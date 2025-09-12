Fútbol

Promesas del ciclismo femenino costarricense se preparan para uno de sus máximos desafíos

El equipo ManzaTé-La Selva-No Varix tomará parte en la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina, que arranca el 1.º de octubre.

Por Juan Diego Villarreal
11/09/2025, San José, Curridabat, Presentación Equipo Femenino de Ciclismo Manza Té, La Selva No-Varix.
Yailin Gómez, Melissa Ávila, Naomy Vargas y Amanda Alvarado, son las integrantes costarricenses del equipo femenino Manza Té-La Selva .NoVarix, para la Vuelta a Costa Rica femenina 2025. (Jose Cordero/José Cordero)







Equipo ManzaTé-La Selva-No VarixVuelta a Costa Rica Femenina 2025Del 1.º al 5 de octubre del 2025
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

